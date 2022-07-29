مفاجأة غريبة.. القرارات المرتقبة فِيْ قضية منع الهلال من التعاقدات

لا يوجد حاليا صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي باستثناء قضية “حرمان” فريق كرة القدم الأول لنادي الهلال من التعاقدات.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق، حرمان الهلال من عقود “فترتي تسجيل”. عَنّْ تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو رغم توقيعه على منافسه النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

اقرأ أيضا

انتهى | قضية حمدالله .. رسالة عاجلة من “الاحتراف” إلَّى النصر والوحدة

رسالة تاريخية من كريستيانو رونالدو إلَّى الهلال .. “صفقة القرن”

نجم الاهلي “يتفق” مع النصر رغم نفِيْ النفِيْعي .. الصفقة قريبة

من جهتها، تقدمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، ضد عقوبات غرفة تسوية المنازعات، إضافة إلَّى طلب “إجراءات مؤقتة”. للسماح بتعاملات الفريق بالتسجيل، هذا الصيف، حتى صدور الحكَمْ النهائي فِيْ القضية.

* قرارات متوقعة من مركز التحكيم الرياضي

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي بندر الرزيحان، عَنّْ “القرارات المتوقعة” لمركز التحكيم الرياضي، فِيْ استئناف الهلال، والمطالبة بإجراءات مؤقتة.

وأشار الرويحان فِيْ تصريحات تلفزيونية إلَّى أن “التحكيم” هُو وسيلة للاتفاق على “إجراءات مؤقتة” وإعطاء الهلال الضوء الأخضر لتسجيل اتفاقياته الجديدة هذا الصيف.

أنظر أيضا

“التحكيم” يفاجئ الهلال فِيْ قضية كنو .. قرار حاسم!

شكوى رسمية ضد الاهلي بسبب النقاز .. “طلب عاجل وعقوبات جدية”

النصر يقترب من إدراج “قاهر برشلونة” … أقوى عروض 2022

وأوضح الصحفِيْ الرياضي أنه يمكن قبول الاستئناف أيضًا ؛ وتخفِيْف عقوبة الهلال بحرمانه من عقود “مدة تسجيل واحدة”.

إذا تم تخفِيْض العقوبة ؛ سينتقل رفض العقود إلَّى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة “يناير 2023”.