مفاجأة غريبة فِيْ عقد البليهِيْ مع الهلال.. وكواليس مفاوضات التجديد

كشف الإعلامي الرياضي علي هبة عَنّْ سيناريوهات جديدة فِيْ مفاوضات مجلس إدارة نادي الهلال مع النجم الدولي علي البلاحي قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

وينهِيْ البلاحي عقده مع الفريق الكروي الأول لنادي الهلال فِيْ صيف 2023. وسط تضارب الأنباء حول انتصار التفاوض مع “الخصم”.

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وردت أنباء عَنّْ اجتماع مسؤولي نادي النصر مع البليحي فِيْ أحد الفنادق. للحديث عَنّْ ضمه إلَّى فريق كرة القدم الأول، بينما نفى آخرون تمامًا هذا الخبر.

* خلف كواليس مفاوضات نادي الهلال مع علي البلاحي

وفِيْ هذا السياق، أوضحت هبة فِيْ تصريحات متلفزة أن رئيس نادي الهلال فهد بن نافل والرئيس التنفِيْذي فهد المفرج التقيا بالبليحي خلال المعسكر الأول لفريق كرة القدم فِيْ نوتنغهام بإنجلترا.

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وأشار الإعلامي الرياضي إلَّى أن بن نافل والمفرج عرضا على النجم الدولي عقدا جديدا لموسم رياضي واحد مقابل 4.5 مليون ريال.

وأكد أن البليحي رفض هذا العرض ومنذ ذلك الحين لم يتحدث إليه أي مسؤول فِيْ النادي ولم يقدم له أي عرض آخر.

وحول مَوعِد دخول نجم الهلال فِيْ الفترة المجانية لعقده مما يسمح له بالتوقيع مع أي فريق آخر. وأعلنت هبة أن اللاعب دخلها بالفعل، أغسطس الماضي، وليس يناير المقبل، كَمْا يكرر وكيل أعماله.