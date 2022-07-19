مفاجأة.. فيتوريا يحسم تعيين باتريس بوميل مدربًا للمنتخب الأولمبي

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، تعيين الفرنسي باتريس بوميل مدربًا للمنتخب الأولمبي للدورة المقبلة.

بدأ مديرو اتحاد الكرة المفاوضات مع المدرب الفرنسي في الفترة الماضية، ورحب الأخير بقبول مهمة تدريب الفريق الأولمبي خلال المرحلة المقبلة.

بعد أن اقترب اتحاد الكرة من الإعلان عن تعيين بوميل مدربًا للمنتخب الأولمبي، تراجع وقرر إرجاء الموافقة على تعيينه كمدرب للفراعنة الصغار.

قرار جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل اعتماد باتريس بوميل مدربا للمنتخب الأولمبي، بسبب رغبته في إبداء رأي روي فيتوريا، مدرب الفريق الأول، بشأن تعيين المدرب الفرنسي. لقيادة الفريق الأولمبي.

وينتظر جمال علام سماع رأي فيتوريا قبل الموافقة على تعيين باتريس بوميل مديرا فنيا للفريق الأولمبي.

وكان اتحاد الكرة عين مؤخرا البرتغالي روي فيتوريا لتولي تدريب الفريق المصري الأول خلفا لإيهاب جلال.

وسيصل فيتوريا إلى مصر برفقة 4 مساعدين برتغاليين بينهم مدرب حراسة المرمى.

سيحصل فيتوريا ومساعدوه على راتب سنوي قدره 2،400،000 يورو.

ومن المتوقع أن تكون أول مباراة رسمية لفيتوريا مع المنتخب المصري ضد مالاوي في الجولة الثالثة من تصفيات أمم إفريقيا 2023.