مفاجأة.. فيتوريا يرفض انضمام مدرب الأهلي لجهاز منتخب مصر

اندلعت تقارير إعلامية في مفاجأة مدوية بسبب رفض روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الجديد ضم مدرب الأهلي إلى الجهاز الفني المساعد لفريقه.

عرض اتحاد الكرة على فيتوريا ضم الحارس البلجيكي ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي، ليكون جزءًا من الجهاز الفني المساعد، لكنه رفض رفضًا قاطعًا.

جاء هذا الاقتراح بعد أن طلب فيتوريا تعيين مدرب حراس مرمى أجنبي بدلاً من عصام الحضري.

رفض فيتوريا الاستعانة بمدرب الأهلي السابق، واحتفظ بالمدرب البرتغالي مساعدا له.

سيضم الجسم المساعد لفيتوريا 4 مساعدين من البرتغال، بما في ذلك مدرب حراس المرمى.

كما رفض فيتوريا استخدام الثنائي عصام الحضري ومحمد شوقي في جهازه المساعد.

موعد وصول فيتوريا لتدريب المنتخب المصري

حدد المدرب البرتغالي روي فيتوريا، مدرب المنتخب المصري يوم 19 يوليو الجاري موعدا مؤقتا لوصوله إلى القاهرة لتولي مهمة تدريب المنتخب المصري في الفترة المقبلة.

ووقع روي فيتوريا عقودا لتدريب المنتخب المصري لمدة 4 سنوات قادمة حتى مونديال 2022.

بينما يتلقى روي فيتوريا ومساعدوه 2،400،000 يورو سنويًا.

بند مثير في عقد فيتوريا مع المنتخب المصري

ووضع مسؤولو اتحاد الكرة بندا في عقد مدرب الفريق الجديد روي فيتوريا، يشترط التزامه بالسلوك الرياضي، حسب تعليمات الفيفا.

ويتحمل فيتوريا مسؤولية الغرامات في حالة ارتكاب مخالفة لتجنب تكرار الأزمة في اتحاد الكرة مع المدرب السابق للفريق البرتغالي كيروش.

أول مباراة لفيتوريا مع المنتخب المصري

وستكون أول مباراة البرتغالي روي فيتوريا مع المنتخب المصري ضد مالاوي في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023.

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعدًا في سبتمبر المقبل لمباراة مصر ومالاوي في اليوم الثالث من تصفيات أمم إفريقيا.

فيما يسود اتجاه لتأجيل مباراتي الدور الثالث والرابع من تصفيات الأمم الأفريقية بعد تأجيل البطولة حتى عام 2024.

خلف كواليس تواصل محمد صلاح مع فيتوريا

كشف حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد صلاح تواصل مع روي فيتوريا.

وأكد حازم إمام في تصريحات متلفزة أن صلاح طلب هاتف فيتوريا فور التعاقد معه.

تواصل محمد صلاح مع فيتوريا للترحيب به كقائد للمنتخب المصري في هذا الوقت.