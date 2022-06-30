مفاجأة.. فيريرا يتراجع ويطلب التعاقد مع عبدالله السعيد

طلب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا، مدرب فريق الزمالك الأول لكرة القدم، من لاعب بيراميدز عبد الله السعيد التعاقد هذا الصيف.

وقال الصحفي محمد شبانة، في تصريحات متلفزة في برنامجه “Box to Boo Kiss” المذاع على قناة ETC الفضائية، إن فريرا طلب من مجلس إدارة نادي الزمالك التوقيع على عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميدز، بعد ظهوره. بمستوى متميز في مباراة الأهلي الأخيرة بكأس مصر.

وأوضح شبانة أن المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا أشاد بمستوى وتألق عبدالله السعيد في مباراة الأهلي، معتبرا إياه أهم لاعب في بيراميدز.

أوصى المدرب البرتغالي جوزيفالدو فيريرا بضم عبدالله السعيد على حساب يوسف إبراهيم أوباما في حال رحيل الأخير عن الفريق الموسم المقبل.