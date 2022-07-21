مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في نهائي الكأس

كشف الصحفي أحمد شوبرت عن مفاجأة كبيرة في تشكيل الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي المتوقع أمام منافسه التقليدي نادي الزمالك، في إطار منافسات كأس مصر موسم 2022/2022.

أكد أحمد شوبرت في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الخميس، أن ريكاردو سواريز يعتزم اللعب بثلاثي في ​​خط الوسط مكون من عليو ديانغ وحمدي فتحي وعمرو الصليعة.

وأضاف شوبرت في تصريحاته أن قرار سواريز جاء للسيطرة على خط الوسط.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي، بحسب شوبرت، أمام الزمالك كالتالي

محمد الشناوي في المرمى.

كريم فؤاد (محمد هاني) ياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول في خط الدفاع.

حمدي فتحي، عمرو السولية، عليو ديانج في وسط الملعب.

محمد مجدي أفشة، محمد شريف، أحمد عبد القادر في خط الهجوم.

موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس مصر

ينطلق موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، اليوم الخميس 21 يوليو، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما يذاع اجتماع القطبين في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية وقطر ولكن في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الامارات ودبي وأبوظبي.

وتسعة ليلاً، ولكن بتوقيت تونس والجزائر والأردن والسودان وجنوب إفريقيا.

تعليق المباراة بين مركزي كرة القدم المصريين في نهائي كأس مصر

وفي رياضة، أعلنت سلسلة القنوات تعليق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يعلق مدحت شلبى على المباراة لكن عبر القناة الصوتية الأولى.

في المقابل يعلق بلال علام على أحداث اللقاء لكن عبر القناة الصوتية الثانية.