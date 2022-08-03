مفاجأة فِيْ النصر.. تعرف على قيمة انتقال فونيس موري إلَّى المكسيك

غادر لاعب كرة القدم الأرجنتيني فونيس موري، صباح اليوم الأربعاء، صفوف فريق كرة القدم الأول لنادي النصر متوجهاً إلَّى نادي كروز أزول المكسيكي.

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وانضم فونيس موري (31 عاما) إلَّى فريق النصر الأول لكرة القدم فِيْ صيف 2022 من نادي فِيْاريال الإسباني لكنه فشل فِيْ ترك بصمة إيجابية على نادي العاصمة الرياض.

مفاجأة بالنصر .. اعرف قيمة انتقال فونيس موري إلَّى المكسيك

وصل فونيس موري، اليوم الأربعاء، إلَّى المكسيك، حيث شهد تواجد عدد كبير من مشجعي كروز أزول المكسيكي، حيث وصل لتوقيع عقود انتقاله رسميًا فِيْ صيف 2022.

وأشار الصحفِيْ “أدريانو سافالي”، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلَّى أن فونيس موري على وشك توقيع عقود انضمامه إلَّى كروز أزول المكسيكية، حتى يونيو 2023 فقط.

وأكد أن النصر تنازل عَنّْ فونيس موري مجانا بناء على طلب المدرب الفرنسي رودي جارسيا، مشيرا إلَّى أن اللاعب الأرجنتيني حصل على تعويض مالي مقابل إنهاء العقد الذي كان من المقرر أن يستمر حتى يونيو 2023.

فِيْ تعليقه الأول، صرح فونيس موري أنه فِيْ حالة بدنية جيدة، بعد مشاركته فِيْ معسكر النصر فِيْ صيف عام 2022.