حاليا، لا يوجد صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء مستقبل عدد من نجوم فريق نادي النصر الأول لكرة القدم، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

تستعد إدارة النصرة برئاسة مصالي المعمر لـ “ثورة” كبيرة فِيْ صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد مغادرته بدون بطولة فِيْ 2022-2022.

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اندلعت الثورة الكبرى داخل حصن العالم. من خلال “تعيين” المدرب الفرنسي رودي غارسيا ؛ قيادة أول فريق كرة قدم فِيْ الموسم الرياضي الجديد.

قرار “مهم” لقيادة نادي النصر.

إلَّى جانب ثورة النصر الكبرى، اتخذت إدارة معمر قرارًا مهمًا بشأن مستقبل العديد من نجوم كرة القدم فِيْ الفريق الأول. يقودهم مهاجم الكاميرون فنسنت أبو بكر والجناح الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف.

وانضم أبو بكر إلَّى النصر فِيْ صيف 2022 قادما من بشكتاش فِيْما وقع مشاريبوف مع قلعة العلمي فِيْ يناير من نفس العام.

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وذكرت صحيفة المدينة أن إدارة نادي النصر أعطت المدرب الفرنسي الحرية الكاملة. من أجل تحديد مستقبل أبو بكر سواء البقاء مع فريق كرة القدم الأول أو المغادرة.

من جهتها، أعلنت تقارير إماراتية عَنّْ وصول عرض محلي ضخم لنادي النصر ؛ للتعاقد مع Masharipov، فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي.

وأشارت التقارير إلَّى أن إدارة النصر أجلت النظر فِيْ هذا العرض ؛ حتى يُعرف قرار رودي جارسيا بالبقاء مع اللاعب الأوزبكي أم لا.