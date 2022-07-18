مفاجأة فِيْ النصر.. قرار “مرتقب” ضد الاتحاد وحمد الله يدهش الملايين

لا يوجد حاليا صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء قضية النصر، ضد نادي الاتحاد، والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله، مهاجم كرة القدم السابق.

حمدالله (31 عاما) لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022.

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وخلال تلك الفترة سجل النجم المغربي الكبير 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية على أرضه وخارجها قبل أن يفسخ الدولي “عقده”. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، رفع مجلس إدارة النصر قضيته ضد حمد الله والاتحاد، بتقديم تسجيلات صوتية لـ “الفِيْفا” ولجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعوى وجود “مؤامرة”. رحيل اللاعب عَنّْ العالم والانضمام إلَّى قلعة العميد.

واستدعت اللجنة المهنية فِيْ الساعات الماضية اللاعب عبد الرزاق حمدالله ومسؤولي الاتحاد. يقود الاتهام الرئيس التنفِيْذي للنادي حامد البلعاوي، المتهم الأول فِيْ القضية، قبل النطق بالحكَمْ النهائي.

* قرارات “مقبلة” فِيْ قضية الحمد الله

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي عَنّْ الحكَمْ المنتظر فِيْ قضية النجم المغربي الذي هز الشارع السعودي فِيْ الأشهر الأخيرة.

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لمح الصرامي فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر”، إلَّى استقرار لجنة الاحتراف فِيْ قضية “تسجيلات” الحمد الله. بشأن القرارات التالية

تحذير موجه لنادي الاتحاد.

– غرامات اقتصادية على الاتحاد بحمد الله.

إذا حدثت مثل هذه العقوبات ؛ سيكون الأغرب فِيْ التاريخ. حيث أن كل التوقعات تشير إلَّى تعليق ورفض عقود ضد نادي الاتحاد وقادته فِيْ حال إدانتهم فِيْ القضية.

حتى أن البعض حضر “خروج” الحمد الله من المملكة العربية السعودية فِيْ الأيام المقبلة. لأنه يمكن أن يُمنع من اللعب على المستوى الوطني لفترة طويلة.

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