مفاجأة فِيْ النصر.. كشف عقوبات الاتحاد وحمد الله والبلوي التاريخية

فِيْ مفاجأة رفِيْعة المستوى، أنهت لجنة الاحتراف السعودية تحقيقاتها فِيْ قضية النصر ضد نادي الاتحاد والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

ولعب حمدالله (31 عاما) فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة عائلة معمر عقده. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

اقرأ أيضا

فعل “منع” اتفاقيات جديدة من المشاركة مع جهازي النصر والاتحاد

“إلغاء البلوي وحل إدارة الهِيْلي”. تم حل الخلاف أخيرًا فِيْ النقابة.

“تحرك غريب نحو النصر أم الاتحاد” الأهلي يعلن قراره النهائي

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.

من جهته، أثار مجلس إدارة النصر القضية مع الفِيْفا، مع إرسال تسجيلات صوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، بما فِيْ ذلك مفاوضات بين النجم المغربي ومسؤولي العميد، خلال فترة حماية عقد اللاعب مع اللاعب. قلعة العالم.

* توصيات تاريخية فِيْ حالة النصر والحمد لله

وفِيْ هذا السياق أعلن برنامج “سبورتس هارفست” عَنّْ العقوبات المنصوص عليها فِيْ القضية التي هزت الشوارع السعودية فِيْ الأشهر الأخيرة.

أنظر أيضا

مفاجأة مدوية فِيْ الانتقال التاريخي للهلال .. ورونالدو يفجرها

يكشفون عَنّْ هُوية “الشخصية الغامضة” التي ستغير مصير سبب النصر والحمد لله.

الاتحاد يفاجئ الحمد الله بـ “قرار رسمي جديد” .. ماذا حدث

وكشف البرنامج تحت عَنّْوان “خاص” أن لجنة الاحتراف السعودية قدمت توصياتها بعد انتهاء جلسات الاستجواب فِيْ موضوع “التسجيلات”.

وأوضح أن توصيات لجنة المهنية السعودية ؛ ويشمل “وقف ومنع العقود” ضد بعض أطراف القضية.

من جهته، استشهد الصحفِيْ الرياضي عدنان جستينيا عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر، عَنّْ مصادر مسئولة، عقوبات قضية الانتصار وحمد الله. والتي ستكون على النحو التالي

ايقاف المدير التنفِيْذي للاتحاد حامد البلوي لمدة “ستة اشهر”.

– ايقاف مدير نادي الاتحاد مشعل السعيد 4 اشهر.

– ايقاف النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله لمدة 4 اشهر.

– حظر تسجيل نادي الاتحاد لفترة.