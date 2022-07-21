مفاجأة فِيْ الهلال.. شرط حاسم من “التحكيم” ينهِيْ أزمة التعاقدات

لا يوجد حاليا صوت فِيْ المجتمع الرياضي السعودي، باستثناء جاذبية نادي الهلال، فِيْ حالة النجم الدولي محمد كانو وسط ملعب كرة القدم الأول.

وجدد محمد كنو (27 عاما) عقده مع الهلال، فِيْ يناير الماضي، لمدة 3 سنوات مقبلة، حتى يونيو 2025، بعد أيام قليلة من دخوله الفترة المجانية.

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إلا أن نادي النصر أصدر بيانا رسميا أعلن فِيْه توقيع النجم الدولي عقود انتقال للفريق الأول لكرة القدم، قبل التجديد مع قلعة الزعيم.

رفع النصر قضية محمد كانو إلَّى لجنة الاحتراف، والتي بدورها نقلت الأوراق الرسمية إلَّى غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، والتي أصدرت القرارات التالية

1- إيقاف محمد كانو عَنّْ العمل لمدة 4 أشهر.

2- تحريم التعاقدات مع نادي الهلال “فترتي تسجيل”.

3- إجبار كنو والهلال على دفع 27 مليون ريال “تضامناً” مع النصر.

وكانت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل قد “استأنفت” هذه القرارات، إضافة إلَّى تقديم طلب “إجراءات مؤقتة”، للسماح للفريق الأول لكرة القدم بتسجيل صفقاته الجديدة هذا الصيف.

* التحكيم يفاجئ الهلال بـ “شرط حاسم”.

وفِيْ هذا السياق كشف المحامي عبد الله الشايع عَنّْ “شرط” واحد فقط لمركز التحكيم الرياضي .. قبول طلب “الإجراءات المؤقتة” المقدم من نادي الهلال.

وأوضح الشايع عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن هذا الشرط ؛ وتتمثل فِيْ إمكانية تأجيل الحكَمْ النهائي فِيْ استئناف الهلال على عقوبة “المنازعات”.

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وأشار المحامي إلَّى أنه إذا رأى مركز التحكيم الرياضي أن الفصل فِيْ الاستئناف سيستغرق وقتًا طويلاً، بعد إغلاق فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية ؛ سيتم قبول طلب “التدابير المؤقتة”.

وهنا … سيتمكن نادي الهلال من تسجيل عروضه الجديدة فِيْ السوق الصيفِيْ الحالي، بانتظار رفع العقوبة نهائياً، أو الموافقة عليها من قبل “التحكيم”، وبالتالي نقل الرفض. . العقود حتى يناير 2023 وصيف نفس العام.