مفاجأة فِيْ الهلال.. 3 قرارات مرتقبة من “التحكيم” بقضية النصر وكنو

أنهى المركز السعودي للتحكيم الرياضي “دعوته” فِيْ قضية النجم الدولي محمد كانو بين ناديي الهلال والنصر. استعدادًا لاتخاذ القرار النهائي.

وأعلنت غرفة تسوية المنازعات فِيْ وقت سابق تعليق كنو لمدة “4 أشهر” وحرمان الهلال من العقود “لفترتين قياسيتين”. بالنسبة لتجديد عقد اللاعب رغم توقيعه من قبل نادي النصر بعد دخوله الفترة المجانية.

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وبعد قرار “الخلافات”، تقدمت إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، باستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي الذي من المتوقع أن يصدر قرارها يوم الأحد.

* 3 قرارات متوقعة من مركز التحكيم فِيْ قضية كنو

وفِيْ هذا السياق، نقلت صحيفة “الشبابية” أنباء سارة لجماهِيْر نادي الهلال، بخصوص القرارات “المتوقعة” لمركز التحكيم، بعد استئناف إدارة بن نافل.

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وبحسب الصحيفة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، فإن هذه القرارات ؛ سيكون على النحو التالي

– تثبيت عقوبة Kno، والذي شارفت على الانتهاء.

– الغاء مبلغ التعويض الاقتصادي.

وخفف حكَمْ الهلال إلَّى الحرمان من التسجيل “لمدة واحدة” فقط.

لكن الصحيفة عادت بعد ذلك، نقلاً عَنّْ مصادر خاصة، إلَّى أن مركز التحكيم سيثبت أيضًا عقوبة زعيم الهلالي. هذا هُو رفض العقود “لفترتين تسجيل”.

الجدير بالذكر أن غرفة تسوية المنازعات فرضت غرامة مالية على الهلال واللاعب تقدر بنحو 27 مليون ريال تدفع لنادي النصر.