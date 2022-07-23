مفاجأة فِيْ عقد تاليسكا مع النصر.. والسر الحقيقي لـ”معاقبته”

لا تزال العقوبة التي فرضها مجلس إدارة نادي النصر بقيادة موصلي معمر على النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب فريق كرة القدم الأول، تثير الكثير من الحبر فِيْ وسائل الإعلام.

وقامت إدارة النصر بمعاقبة تاليسكا “اقتصاديا”. بسبب تأخره عَنّْ الالتحاق بالمعسكر الأول لفريق كرة القدم بمدينة ماريبا الإسبانية، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

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برر النجم البرازيلي تأخره فِيْ المعسكر العالمي ؛ بسبب ظروف عائلية، على الرغم من إذاعة برنامج “حفلاته الغنائية” التي تستمر حتى نهاية شهر يوليو.

* مفاجآت فِيْ أزمة النصر وأندرسون تاليسكا

وفِيْ هذا السياق، كشف الإعلامي الرياضي خالد الرشيد، أن تاليسكا أبلغت إدارة نادي النصر بالانضمام إلَّى المعسكر الأول لفريق كرة القدم، يوم 22 يوليو.

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وأضاف الرشيد، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” “النجمة البرازيلية تعرضت فعلاً لظروف عائلية – بعيداً عَنّْ حفلاتها – جعلتها تؤجل حضورها فِيْ المعسكر، الأمر الذي جعلها تعاقبها الإدارة. له”.

اعترف المنفذ، المقرب من كازا نصرة، بوجود بند فِيْ عقد أندرسون تاليسكا مع النصر، يسمح له بأخذ 30 يومًا “إجازة” بين الموسمين.

وأوضح خالد الرشيد، أن التغيير فِيْ برمجة الموسم الرياضي 2022-2022، الذي انتهى فِيْ 27 يونيو، هُو ما أدى إلَّى أزمة “مواعيد الخطوبة” بين فِيْكتوري وتاليسكا.