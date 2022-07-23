مفاجأة فِيْ قضية حمد الله.. هل غير البلوي أقواله أمام “الاحتراف”

كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، عَنّْ قيام مسؤولي نادي الاتحاد بتغيير تصريحاتهم أمام لجنة الاحتراف السعودية، فِيْ جلسة الاستماع فِيْ قضية النصر والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله.

ترددت أنباء قوية عَنّْ اعتراف حميد البلعاوي المدير التنفِيْذي لنادي الاتحاد بصحة التسجيلات التي قدمها النصر والتي تفاوض بموجبها مع الحمد الله خلال الفترة المحمية من عقده مع شركة العلم. كاستيلو، عَنّْدما أدلى بتصريحاته أمام “المحترف”.

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منذ بداية القضية قبل أشهر، نفى البلوي وكافة القيادات النقابية صحة هذه التسجيلات. زعموا أنها “مصنعة”.

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وفِيْ هذا السياق، قال المراسل فِيْ إحدى المساحات على موقع التدوين المصغر “تويتر” “إدارة النقابة لم تغير كلماتها، فِيْ حالة التسجيلات”.

وأكد الصحفِيْ الرياضي أن اللجنة المهنية لم تستجوب القيادات النقابية، خلال الجلسة، حول صحة التسجيلات أم لا.

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ولعب عبد الرزاق حمدالله (31 عاما) فِيْ الفريق الكروي الأول لنادي النصر، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، حيث سجل 115 هدفا فِيْ 110 مباراة رسمية، قبل أن تنهِيْ إدارة معمر الموصلي عقدك. بحجة سلوكه المخل بالآداب.

وعقب انتهاء عقده، انضم عبد الرزاق حمدالله إلَّى فريق الاتحاد لكرة القدم الأول لنادي الاتحاد فِيْ يناير 2022، حيث سجل 13 هدفاً وحول آخر، خلال 15 مباراة رسمية حتى الآن.