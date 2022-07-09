مفاجأة فِيْ كأس العالم.. رد “رسمي” على ترشيح الهلال واستضافة النصر!

ترددت تقارير صحفِيْة فِيْ الأوساط الرياضية السعودية، بشأن ترشيح الهلال للمشاركة فِيْ مونديال الأندية 2022، مع احتمال استضافة فريق النصر، مما يؤدي إلَّى غموض واسع النطاق، فِيْ ظل عدم وجود الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. مَوعِد نهائي دوري أبطال أوروبا.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | نجم “جديد” يغادر النصر صيف 2022. ما علاقة حمدالله

ومن المقرر أن يكون السعر النهائي لدوري أبطال آسيا فِيْ فبراير 2023، ما يعَنّْي أن منافسات كأس العالم للأندية ستقام بالتأكيد قبل المباراة النهائية لبطولة آسيا، لذلك ادعى البعض ترشيح الهلال، وذهب آخرون إلَّى استقبال النصر.

مفاجأة فِيْ المونديال .. رد “رسمي” على ترشيح الهلال واستقبال النصر!

فِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ كلمة “السعودية الرياضية”، الكلمة الأخيرة فِيْ شائعات مشاركة الهلال أو النصر فِيْ مونديال الأندية 2022.

ترشيح الهلال أشارت صحيفة الرياضية فِيْ وقت سابق إلَّى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بصدد إشراك الهلال فِيْ مونديال الأندية 2022، باعتباره بطل دوري أبطال آسيا 2022، فِيْ ظل استحالة تحديد كأس آسيا. بطل فِيْ الإصدار الحالي، قبل مَوعِد كأس العالم المقبل.

مضيف النصر أوضح المنفذ، سعود الصرامي، أن النصر يمكن أن يشارك فِيْ المونديال، باستضافة البطولة على ملعب مرسول بارك، فِيْ ظل شائعات بأن الفِيْفا تفتح باب التقديم، طالما لأنه يدفع 25 مليون دولار أي 94 مليون ريال ولن يستردها أبدا.

– مفاجأة كأس العالم أكد مصدر آسيوي “رسمي”، بحسب سلطان المحوس، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يناقش بشكل أساسي أي قضية تتعلق بكأس العالم للأندية 2022، سواء كانت ترشيحاً أو مكاناً أو خوض المباراة النهائية. مبكرا موضحا أن “الفِيْفا” لم ترسل بعد أي خطاب بخصوص كأس العالم.

يشار إلَّى أن الهلال كان آخر من شارك من قارة آسيا فِيْ مونديال 2022، عَنّْدما احتل المركز الرابع، بعد فوز واحد على حساب الجزيرة الإماراتي (6-1)، وبعد الخسارة. مرتين. ضد تشيلسي الإنجليزي (1-0) والأهلي المصري (4-0).