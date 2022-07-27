مفاجأة قانونية “تنقذ” الاتحاد وحمد الله من عقوبات الاحتراف

لا صوت يعلو فِيْ المجتمع الرياضي السعودي فِيْ الوقت الحالي، باستثناء عقوبات لجنة الاحتراف السعودي ضد نادي الاتحاد ومسئوليته، والنجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق كرة القدم الأول. فِيْ سياق الانتصار يستنكر.

أعلن برنامج “حصاد الرياضة”، خلال الساعات الماضية، عَنّْ توصيات تاريخية للجنة المهنية بـ “وقف ومنع العقود”، فِيْ قضية “التسجيلات” التي اتهم فِيْها النصر نادي الاتحاد بتحريض حمدالله على مغادرة النادي. العالم، والانتقال إلَّى القلعة المحصنة.

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من جهته كشف الإعلامي الرياضي عدنان جستينية أن التوصيات تضمنت توقيف حمدالله لمدة 4 أشهر، والمدير التنفِيْذي للاتحاد حميد البلعاوي لمدة 6 أشهر، فِيْ حين أن قلعة العميد لم يكن من الممكن أن تحصل على عقود “رقم قياسي”. فترة”. “

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وفِيْ هذا السياق أكد المحامي الرياضي أحمد الشيخي أن هِيْئة الاحتراف السعودية ليست مختصة بمعاقبة الاتحاد بتهمة “تحريض” الحمد الله.

وأشار الشيخي، عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”، إلَّى عدم اختصاص لجنة الاحتراف. ويتعلق بفشل الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفِيْفا” – حتى الآن – فِيْ إثبات مسؤولية الحمد الله فِيْ إنهاء عقد النصر، فِيْ نوفمبر 2022، قبل انتقاله إلَّى الاتحاد.

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وأكد المحامي الرياضي أن الاتحاد سينجح فِيْ إلغاء هذه العقوبات بمجرد إلغائها. إذا كانت قرارات اللجنة المهنية مخالفة للنادي بالتحريض.

وأضاف “لكن إذا كانت القرارات المهنية، بسبب مفاوضات النقابة مع الحمد الله، فِيْ الفترة المحمية لعقده مع النصر، فإن العقوبات ستظل قائمة بعد إلغائها”.

وبشأن معاقبة مسؤولي النادي البلوي والاتحاد أكد أحمد الشيخي أن لجنة الاحتراف ؛ إنهم مؤهلون لاتخاذ قراراتهم الخاصة وليس FIFA.