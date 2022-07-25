مفاجأة قانونية تهز الهلال.. “هل انتهى موسم الميركاتو”

كشف الخبير القانوني أحمد الأمير، عَنّْ مشاهد جديدة حول طلب إدارة نادي الهلال إجراء مؤقتا فِيْ قضية كنو.

قدم الهلال طلب إجراء مؤقت إلَّى مركز التحكيم الرياضي، من أجل تعليق قرار غرفة تسوية المنازعات، لمنع الهلال من التسجيل خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية.

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ونشر الأمير رسالة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، نصها كالتالي

“لن ينظر المحكَمْون فِيْ طلب التدبير المؤقت إلا بعد اتخاذ ردود الاتحاد السعودي وتحقيق النصر وطبعا سيرفض الطرفان قبوله لأنه يضر بمصالحهما.

التأكيد على أن المحكَمْين هم الذين يقررون بناءً على الطلب المقدم فقط هُو معلومات غير صحيحة!

وأصدرت غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، فِيْ مايو الماضي، قرارًا بحرمان نادي الهلال من التسجيل لفترتين (صيف 2022 وشتاء 2023)، فِيْ إطار اللاعب محمد كانو الذي أوقف لمدة 4 أشهر. مع التزام الهلال واللاعب بدفع مبلغ 27 مليون ريال عَنّْد الفوز.

جاء قرار غرفة تسوية المنازعات فِيْ سياق الشكوى المقدمة من نادي النصر ضد اللاعب محمد كنو الذي أنهى عقده مع النصر وجدد عقده مع الهلال.

واستأنف الهلال أمام مركز التحكيم الرياضي قرار منعه من التسجيل لفترتين وتم تعيين حكام من الناديين فِيْ لجنة التحكيم. إلا أن الهلال رفع استئنافًا على تعيين المصري محمد عبد الرؤوف محكَمًْا لنادي النصر فِيْ قضية كنو، ورُفض استئناف الهلال.

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