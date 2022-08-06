مفاجأة| قرار رسمي جديد “يصدم” الاتحاد فِيْ قضية النصر وحمد الله

وهدد مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، فِيْ الساعات الماضية، بإحالة قضية النصر والنجم المغربي الكبير عبد الرزاق حمدالله إلَّى القضاء المدني والجنائي.

جاء هذا التهديد من إدارة الهِيْلي فِيْ بيان رسمي. عقب قرارات لجنة المحترفِيْن السعودية التابعة لاتحاد الكرة السعودي فِيْ القضية.

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ولعب حمدالله فِيْ صفوف الفريق الكروي الأول لنادي النصر، من أغسطس 2022 إلَّى نوفمبر 2022، قبل الانتقال إلَّى الاتحاد، خلال مركاتو الشتاء الماضي “يناير 2023″، فِيْ اتفاق أثار الكثير من الجدل القانوني.

– إذن .. النقابة تستطيع “جر” النصر إلَّى المحاكَمْ الجنائية !

هذا السؤال الذي شغل أذهان الملايين من مشجعي كرة القدم فِيْ السعودية خلال الساعات الماضية … أجاب عَنّْه المحامي الرياضي أحمد الأمير، عبر حسابه بموقع التدوين الصغير “تويتر”.

وكشف الأمير أنه طالما أن اختصاص لجنة الاحتراف فِيْ القضية “ثابت” بحسب قائمته. هذا يعَنّْي أنه لا يمكن لأي طرف رفع القضية إلَّى هِيْئة تقاضي أخرى خارج الاتحاد السعودي لكرة القدم.

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وأشار المحامي الرياضي إلَّى أن ذلك نصت عليه المادة 60/1 من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكد أحمد الأمير أن كل من يخالف هذه المادة من النظام الأساسي. ستخضع لعقوبات من قبل لجنة الأخلاق والانضباط.

وبالتالي لن يتمكن نادي الاتحاد من “جر” الانتصار للمحاكَمْ المدنية والجنائية فِيْ قضية عبد الرزاق حمدالله، وإذا كان الأمر كذلك. سيصدر أمر طارئ بفرض عقوبات تأديبية عليك.