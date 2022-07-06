مفاجأة.. كأس العالم للأندية مُهدد بالإلغاء

كشفت تقارير صحفية مغربية عن إمكانية إلغاء النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، بسبب المتطلبات التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص البلد المضيف لكأس العالم المقررة في يناير أو فبراير.

وأنه، بحسب صحيفة “المكتب” المغربية، قد تلغى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بعد أن طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الدولة التي ترغب في استضافتها بدفع 25 مليون دولار. مفهوم الرسوم غير القابلة للاسترداد. .

كما نص الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على أن تتحمل الدولة المضيفة للبطولة تكاليف الفرق السبعة المشاركة من حيث الإقامة والنقل والصيانة، مع توفير أربعة فنادق 5 نجوم وسبعة ملاعب تدريب، بالإضافة إلى ملعبين رئيسيين للاحتفال. .. من المباريات الرسمية. اعواد الكبريت.

وبحسب الصحيفة المغربية، لم تتقدم أي دولة حتى الآن بترشيحها لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، الأمر الذي يهدد تنفيذها.

حتى الآن، تأهلت 3 أندية لكأس العالم للأندية ريال مدريد (بطل أوروبا)، الوداد الرياضي المغربي (بطل إفريقيا) وسياتل ساوندرز (بطل الكونكاكاف)، بانتظار معرفة منظم الفريق في البلاد. وأبطال أوقيانوسيا وآسيا وأمريكا الجنوبية الذين لم يتم تحديدهم بعد.

وأكدت الصحيفة المغربية أن الفيفا قد لا تتمكن من إيجاد مضيف للبطولة ما لم تستقيل بعد الشروط التي حددتها وإلا سيتم إلغاؤها.