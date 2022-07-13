مفاجأة..كاف يدرس تأجيل مباراة مصر ومالاوي 6 أشهر

في الساعات القليلة الماضية، يفكر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) في تأجيل مباراتي الدور الثالث والرابع من تصفيات أمم إفريقيا 2023.

وتعتزم CAF تأجيل تلك المباريات المقررة في سبتمبر 2022 إلى مارس 2023، خاصة بعد تأجيل بطولة أمم إفريقيا حتى يناير 2024.

سيمنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدرب الجديد للمنتخب المصري، فرصة ذهبية لمعرفة المزيد عن لاعبي المنتخب المصري، إذا تم تأجيل مباريات الفراعنة ضد مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة لمدة 6 أشهر.

فيتوريا يوجه رسالة للجماهير المصرية

أراد المدرب البرتغالي روي فيتوريا توجيه رسالة للجماهير المصرية بعد أن تولى تدريب الفراعنة رسميًا.

نشر فيتوريا مقطع فيديو على حسابه على Instagram “مرحبًا بالجميع، أنا على أبواب تحدٍ جديد سأخوضه في مسيرتي المهنية من خلال تولي مسؤولية تشكيل دولة يقارب عدد سكانها 120 مليون نسمة”.

وأضاف “إنه أمر رائع وأشعر بالفخر والتكريم وأعلم أن لدي مسؤولية كبيرة وأن الصعوبات ستمر”.

وتابع “لكنني مستعد لهم وبدعم من الشعب المصري سننجح”.

وختم “حضن كبير للجميع، أراك قريباً”.