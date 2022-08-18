أعلن النجم المغربي الكبير نور الدين أمرَابِطْ، مجددا، “عودته” لنادي النصر، خلال المواسم المقبلة.

أمرَابِطْ، 35 عامًا، لعب فِيْ الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم من 2022 إلَّى 2022.

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مع قلعة العلمي، سجل النجم المغربي الكبير 17 هدفا وقدم 25 تمريرة حاسمة، خلال 100 مباراة رسمية، فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.

* أمرَابِطْ يعلن العودة للفوز من جديد

وكشف أمرَابِطْ أنه سيعود إلَّى ملعب “مرسول بارك” المملوك لنادي النصر. ليس كلاعب، ولكن “كَمْشجع” لفريق كرة القدم الأول.

وقال نور الدين امرَابِطْ “سأحضر المباريات الفائزة عَنّْدما أكون فِيْ العاصمة الرياض إن شاء الله”.

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وأكد أن لديه ذكريات رائعة فِيْ ملعب “مرسول بارك”. خاصة عَنّْدما كانت مملوكة لنادي الهلال المنافس تحت اسم “محيط الرعب”.

وناشد النجم المغربي الكبير جماهِيْر نادي النصر حجز تذاكر الموسم ؛ لحضور مباريات كرة القدم للفريق الأول فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

يشار إلَّى أن أمرَابِطْ انتقل إلَّى نادي أيك أثينا اليوناني صيف 2022، بعد رحيله عَنّْ النصر، وبعقد لمدة عامين، حتى 30 يونيو 2023.