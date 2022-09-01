مفاجأة كبرى.. الهلال يخطط لـ”خطف” نجم النصر بعد انتهاء العقوبة

يبدو أن مجلس إدارة الهلال يصر على التعاقد مع أحد أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

الهلال محروم من عقود ميركاتو الصيفِيْ والشتاء القادم. بقرار من غرفة فض المنازعات وبدعم من مركز التحكيم الرياضي.

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حرمان القائد من العقود ؛ ووصل بمناسبة تجديد عقد النجم الدولي محمد كنو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم رغم توقيعه لنادي النصر بعد دخوله وقت الفراغ.

قد ينتقل نجم النصر لنادي الهلال

وفِيْ هذا السياق طرح الصحفِيْ الرياضي الكبير وليد الفرج سؤالا مثيرا للجدل عَنّْ المدافع نصراوي الذي يحتاجه الهلال فِيْ الفترة المقبلة.

ورد الإعلامي الرياضي سلطان اللحياني عبر برنامج “أكشن مع وليد” على سؤال الفراج. بقوله “عبد الإله العمري طبعا”.

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واعتبر الفراج واللحياني أسلوب العمري فِيْ اللعب. مناسب جدا للهلال وسيكون اضافة قوية للفريق الاول لكرة القدم اذا وقع.

العمري (25 عاما) لديه عقد مع نادي النصر، حتى يونيو 2024، وربما يكون هدفا قويا للهلال، بحسب المؤشرات الأخيرة، فِيْ عهد الإدارة الجديدة سواء فهد بن نافل أو غيره. يتم ترشيحه للتعويض عَنّْ رفض العقود.