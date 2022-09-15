مفاجأة.. كلاسيكو النصر والاتحاد يشهد عودة ثلاثي العالمي المصاب

تلقى الجهاز الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الفرنسي رودي جارسيا، الخبر السعيد بعودة الثلاثي المصاب، استعدادا لكلاسيكو الاتحاد.

فترة الإيقاف القادمة ستمنح الفريق الناصري مساحة للتنفس، وستنتهِيْ قضية الإصابة فِيْ غضون أيام FIFA، حيث تأتي الأشياء الجيدة من الثلاثي جلال الدين مشاريبوف وعلي لقامي وأمين بخاري.

وكان النجم جلال الدين مشاريبوف، قد أصيب بإصابة مقلقة، عَنّْدما أكدت الفحوصات الطبية أنه يعاني من التهاب فِيْ العمود الفقري، الأمر الذي يتطلب العلاج والتأهِيْل فِيْ فترة زمنية غير محددة.

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وأكدت تقارير إعلامية، الليلة الخميس، أن لقاء الكلاسيك بين النصر والاتحاد سيشهد عودة الثلاثي “جلال الدين مشاريبوف وأمين بخاري وعلي لقامي”.

الجدير بالذكر أن فريق النصر حقق فوزا كبيرا على مضيفه الباطن (4-0)، فِيْ مباراة الفريقين على ملعب الباطن، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي. روشان. موسم 2022-2023.

ورفع النصر رصيده إلَّى 9 نقاط، ليرتقي مؤقتا إلَّى مرتبة دوري روشان السعودي، فِيْما تجمد رصيد الباطن بدون نقاط، فِيْ المركز السادس عشر والأخير.

ووجه النصر تحذيرا قويا للاتحاد، قبل مباراة الكلاسيكو بين الفريقين فِيْ 2 أكتوبر، على ملعب مرسول بارك، ضمن مباراة الجولة الخامسة من دوري روشان السعودي.

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