مفاجأة.. كيروش يشكو اتحاد الكرة المصري للفيفا

يستعد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني السابق للمنتخب المصري، لتقديم شكوى رسمية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم لتأخره في دفع الرسوم الاقتصادية.

قال روجر دي سا، مساعد مدرب كارلوس كيروش، في بيان صحفي الجمعة، إن المدرب البرتغالي يعد شكوى رسمية بأنه سيقدمها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد الاتحاد المصري لكرة القدم لأنه لم يتسلم أمواله المالية. المستحقات. متأخر.

وأوضح دي سا أن كيروش يعد ملفًا كاملاً لتقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد الاتحاد المصري لكرة القدم لعدم استلامه مستحقاته المالية.

وقرر اتحاد الكرة إقالة المدرب البرتغالي كيروش بعد إخفاقه في التأهل لكأس العالم قطر 2022 بعد خسارته أمام السنغال بركلات الترجيح في مباراة الملحق.

يواصل الاتحاد المصري لكرة القدم البحث عن مدير جديد لقيادة المنتخب المصري في الفترة المقبلة.