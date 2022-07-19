مفاجأة لجماهِيْر الهلال.. بن نافل ينتصر فِيْ “معركة” بيريرا الكبرى

حقق فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فوزا كبيرا على النجم البرازيلي ماثيوز بيريرا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، خلال صيف ميركاتو الحالي.

وانضم بيريرا إلَّى الهلال، فِيْ صيف 2022، من فريق وست بروميتش ألبيون الأول لكرة القدم، فِيْ أكبر صفقة للمملكة على الإطلاق، تقدر قيمتها بنحو 90 مليون ريال.

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وبعد موسم واحد فقط، مع أول فريق كرة قدم فِيْ قلعة الزعيم، بدأ النجم البرازيلي الكبير يضغط على مجلس الإدارة ؛ للخروج

* قرر مستقبل بيريرا مع نادي الهلال

وفِيْ هذا السياق، حسمت صحيفة “الرياضية” مستقبل ماثيوز بيريرا مع نادي الهلال، بسبب إصراره على الرحيل.

وكشفت الصحيفة أن بيريرا سيكون أول لاعب “حاضر” فِيْ أول تركيز لفريق كرة القدم بنادي الهلال، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

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بيريرا يغش الهلال بـ “مصير غير متوقع” بعد رحيله!

إجبار بيريرا على حضور المعسكر التحضيري ؛ يأتي ذلك بعد أن رفضت إدارة الهلال السماح له بالرحيل هذا الصيف، فِيْ ظل حرمان النادي من التعاقدات حتى الآن.

يشار إلَّى أن بيريرا سجل 4 أهداف وصنع 12 أخرى خلال 32 مباراة رسمية بقيادة الهلال فِيْ مختلف المسابقات المحلية والأجنبية.