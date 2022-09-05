مفاجأة للأهلي.. تعرف على حكام مباريات الجولة الثالثة بدوري يلو

كشف الإعلامي الرياضي خضير البراق، ظهر اليوم الاثنين، عَنّْ حكام مباريات الجولة الثالثة من الدوري “الأصفر” من الدرجة الأولى السعودي.

كتب خضير البراق، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين المصغر “تويتر”، “حكام الأرينا وتقنية VAR بمساعدة الفِيْديو للجولة الثالثة من الدوري الأصفر، ما يلي

القادسية والعروبة ساحة السلطان عكيري فِيْديو لمحمد الحويش.

الحزم مقابل نجران فهد النواف ومحمد الغامدي.

الأهلي يواجه الخلود ساحة عبد الرحمن السلطان، فِيْديو عبدالله الشهري.

الفِيْصلي مقابل الحجر ساحة مشعل الشهري، رائد الزهراني.

الجبلين وأحد محمد الإسماعيل، خالد الطارس.

العين والقيصومة حسن الحبيب وتركي حشلان.

العربي مقابل الساحل عبدالله الدهمشي وتركي الخضير.

الشعلة أمام جدة فريح الجلود، عبدالله الخربوش.

الرياض ضد الإيقاع عبد الصمد بكري، عبد الله زربان.

مَوعِد مباريات الإثنين فِيْ الدوري السعودي الأصفر وقناة المشغل

انطلاق الجولة الثالثة من مسابقة “الأصفر” للدوري السعودي، حيث يلتقي القادسية والعروبة فِيْ مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية (الراكة)، الساعة 630 مساءً.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم نادي الحزم أمام نظيره نجران على ملعب نادي الحزم الساعة السابعة مساء.

تختتم مباريات اليوم فِيْ الدوري الأصفر بمباراة شاقة بين النادي الأهلي بإشراف وليد معاذ ضد فريق الأخدود، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (مشع الجوهرة)، الساعة 0835 بتوقيت مكة المكرمة. . كاختبار أول للإدارة الجديدة.