مفاجأة.. ماذا قال محمد نور عَنّْ مرمش بعد تتويج الأخضر بكأس العرب

أشاد الأسطورة الفِيْدرالية محمد نور بحارس المرمى أسامة المرمش، حارس مرمى المنتخب السعودي تحت 20 سنة.

حقق المنتخب السعودي فوزا جميلا على شقيقته المصرية، بركلات الترجيح، بنتيجة 5-3، فِيْ المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز فِيْ مدينة أبها، فِيْ نهائي كأس العرب. تحت 20.

وظهر محمد نور فِيْ مقطع فِيْديو انتشر على مواقع “التواصل الاجتماعي” يتحدث عَنّْ الحارس الشاب ونجل قلعة العميد أسامة مرمش.

وقال نور “بصراحة مرماش سيكون له مستقبل كبير لكرة القدم السعودية والاتحاد. أتمنى الحفاظ عليه وما نسارع إليه يستحق فرصة تستحقها”.

وأضافت أسطورة الاتحاد عَنّْ مرمش “شخصيته تنعكس فِيْ زملائه وحتى فِيْ توجيهاته، بصراحة، حارس مرمى مستقبلي. سيكون لديه الكثير، لكن يجب الحفاظ عليه”.