مفاجأة| مانشستر يونايتد يطلب نجم الهلال بـ”26 مليون ريال”

كشف أحد نجوم النادي الهلال، عَنّْ تلقيه عرضاً رسمياً من مانشستر يونايتد ؛ للانضمام رسميًا إلَّى فريق كرة القدم الأول.

يقدم الهلال مستويات مثيرة للإعجاب فِيْ السنوات الأخيرة ؛ قادته إلَّى الظهُور فِيْ كأس العالم للأندية FIFA عامي 2022 و 2022.

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فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 ؛ ويحتل الهلال المركز الثاني فِيْ جدول دوري روشان للمحترفِيْن السعودي برصيد 12 نقطة فِيْ 4 مباريات بفارق هدف واحد فقط عَنّْ الشباب “المتصدر”.

* عرض مانشستر يونايتد لأسطورة الهلال

وأعلن الأسطورة محمد الدعيع حارس مرمى نادي الهلال السابق، عَنّْ تلقيه عرضًا رسميًا من مانشستر يونايتد، عام 1998، أي قبل انضمامه إلَّى قلعة الزعيم.

انضم الدعيع إلَّى الهلال عام 1999 قادمًا من فريق نادي الطائي الأول لكرة القدم. حيث مثله لمدة 11 عامًا كاملة، قبل أن يتقاعد عام 2010.

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وأشار الدعيع، فِيْ تصريحات تلفزيونية، إلَّى أن عرض العملاق الإنجليزي لتوظيفه رسمياً قدر بنحو 6 ملايين جنيه، أي ما يعادل 26 مليون ريال سعودي اليوم.

يشار إلَّى أن حارس مرمى الهلال الأسطوري حقق 17 بطولة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم، إضافة إلَّى 5 ألقاب مع المنتخب السعودي.