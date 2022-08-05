مفاجأة..مباراة الشباب وسيلتا فِيْجو الإسباني الودية على كأس كينوتشو

قدم الإعلامي الرياضي تركي الذيابي، اليوم الجمعة، مفاجأة بشأن المباراة الودية بين سيلتا دي فِيْجو ونادي الشباب.

تلقى نادي الشباب برئاسة خالد البلطان دعوة من نادي سيلتا دي فِيْغو الإسباني، للعب مباراة ودية على ملعب الليث بمدينة ماربيا الإسبانية، استعدادًا للموسم الجديد.

وكتب الإعلامي الرياضي تركي الذيابي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” “اختار فريق سيلتا فِيْجو الإسباني الشباب من بين جميع الأندية لمواجهة كأس (كينوشو) مساء غد السبت. ”

وتقام مباراة سيلتا دي فِيْجو والشباب على ملعب باليدوس، الساعة الثامنة عصرا بتوقيت إسبانيا، السبت المقبل، وستكون المباراة الافتتاحية للمنتخب الإسباني أمام جماهِيْرهم.

ويعتزم وفد نادي الشباب لكرة القدم العودة إلَّى العاصمة السعودية الرياض يوم 11 أغسطس الجاري لاستكَمْال باقي الاستعدادات للموسم الجديد الذي يبدأ فِيْ 25 من الشهر الجاري.

ويأمل الشباب فِيْ المنافسة بقوة الموسم المقبل للفوز بالألقاب والبطولات، بعد أن احتل المركز الرابع فِيْ الدوري السعودي للمحترفِيْن الموسم الماضي.

ويفتتح فريق الشباب مبارياته فِيْ الموسم الجديد بمواجهة نظيره الباطن، يوم الجمعة 26 أغسطس الجاري، على استاد الأمير فِيْصل بن فهد.