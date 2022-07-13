مفاجأة.. مدرب الاتفاق يرفض مهاجم الاتحاد الأجنبي و3 عروض خليجية

كشفت تقارير إعلامية، قرار مجلس إدارة نادي الاتفاق، برئاسة خالد الدبل، بشأن المدة المتبقية لعقد المهاجم الفرنسي يوسف نكاتي، مهاجم الاتحاد السابق.

وأوضحت صحيفة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن إدارة الاتفاق تختار بين بيع المدة المتبقية من عقد يوسف نكاتي، أو تركه على سبيل الإعارة، والاستفادة من بديل خلال الفترة المقبلة.

تم توقيع الصفقة مع نقاتي لمدة عام ونصف خلال فترة الشتاء الماضي، ولم يستفد منها كثيرًا، حيث أصيب، وبعد تأهِيْله شارك فِيْ بضع مباريات فقط، أغلبها. كلاعب بديل، بالإضافة إلَّى أن طريقة اللعب لا تناسبه.

ويمدد عقد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، والذي وصل الشتاء الماضي من الوحدة، لموسم آخر، لكن المدرب الفرنسي كارتيرون يفضل رحيله والبحث عَنّْ مهاجم آخر.

وذكرت صحيفة “الاقتصادية” أن هناك أندية قطرية وإماراتية تدرس لتوظيف المهاجم يوسف نكاتي عَنّْدما يأتي العرض المناسب له وللنادي سواء للبيع أو الإعارة.

وأعرب النادي القطري عَنّْ رغبته فِيْ متابعة الفرنسي على أرض الملعب خلال المعسكر التدريبي لفريقه فِيْ تركيا، فِيْما تعود متابعة النادي الإماراتي إلَّى معسكر الاتفاق التدريبي فِيْ أبوظبي خلال النصف الثاني من أبريل الماضي. وخاض الفريق فِيْ ذلك الوقت مباريات تجريبية مع منتخبات الإمارات الجزيرة والعروبة والعين والظفرة.

وأوضحت المصادر أن أحد الأندية السعودية استفسر عَنّْ اللاعب وسجل إصاباته قبل أن يقرر التفاوض معه، دون الكشف عَنّْ اسم النادي.