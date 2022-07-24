مفاجأة.. مدرب كروز أزول يعلن مَوعِد حسم صفقة نجم النصر

أعلن دييجو أغيري، مدرب الفريق الأول لكرة القدم لنادي كروز أزول المكسيكي، أن ناديه تفاوض مع مدافع النصر فونيس موري.

يواصل مجلس إدارة نادي النصر برئاسة مصالي المعمر العمل على “استبدال وتجديد” الفريق الكروي الأول، قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

تعمل إدارة المرح لعائلة معمر تقنيًا على بيع اللاعبين غير المرغوب فِيْهم أو إعارتهم إلَّى أندية أخرى، على أقل تقدير.

وكان رودي جارسيا، المدير الفني الجديد لفريق النصر الأول لكرة القدم، قد ألمح إلَّى عدم رغبته فِيْ استمرار المدافع فونيس موري.

وبالتالي، تحاول إدارة النصر مقايضة عقد اللاعب للاستفادة من تسجيل لاعب أجنبي آخر، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الحالية.

تحدث دييجو أغيري، مدرب فريق كروز أزول المكسيكي، عَنّْ تفاصيل مفاوضات ناديه مع المدافع الأرجنتيني فونيس موري.

وقال مدرب كروز أزول “النادي فِيْ مفاوضات متقدمة مع النصر للتعاقد مع فونيس موري، ويمكن حسم الصفقة فِيْ الأيام المقبلة”.

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