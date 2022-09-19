مفاجأة “مدهشة” فِيْ تدريبات النصر قبل كلاسيكو الاتحاد

شهد اليوم الاثنين، أول فريق كرة قدم يتدرب فِيْ نادي النصر، مفاجأة من العيار الثقيل، قبل مواجهة الاتحاد.

ويواجه النصر الاتحاد يوم 2 أكتوبر الجاري فِيْ الجولة الخامسة من دوري المحترفِيْن السعودي 2022-2023.

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ويحتل العلم المركز الرابع فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة واحدة خلف الاتحاد “الثالث”.

* تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر

تواجد الكاميروني فنسنت أبو بكر والإيفواري غيسلان كونان ثنائي الفريق الأول لنادي النصر لكرة القدم، فِيْ التدريبات الجماعية ظهر اليوم.

وتأتي مشاركة كونان وأبو بكر “المفاجئة” فِيْ تدريب النصر رغم استدعائهما لمنتخبي كوت ديفوار والكاميرون على التوالي.

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الجدير بالذكر أن كونان انضم إلَّى النصر هذا الصيف، بينما انتقل أبو بكر إلَّى المنتخب الأصفر عام 2022.