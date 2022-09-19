مفاجأة مدهشة.. كَمْ بلغ عدد “مشاهدات” الأهلي فِيْ الدرجة الأولى

بلغ عدد مشاهدات مباريات كرة القدم للفريق الأول بالنادي الأهلي، الدوري الأصفر دوري الدرجة الأولى، أرقاما رائعة، بحسب القنوات الرياضية السعودية، ظهر اليوم الاثنين.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | البليحي يصدم الشارع السعودي … حَقيْقَة مفاوضات نجم الهلال مع النصر

يعيش الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي فِيْ ظروف جيدة آخر مباريات دوري الدرجة الأولى، بعد أن رفع عدد النقاط إلَّى ثماني من خمس مباريات، بتوجيه من المدرب الوطني يوسف عَنّْبر، فِيْما احتل المركز السابع.، بأربع نقاط.

مفاجأة لا تصدق. كَمْ عدد “مشاهدة” الأهلي فِيْ دوري الدرجة الأولى

يحدث هبوط الأهلي إلَّى الدرجة الأولى للمرة الأولى فِيْ التاريخ، لذا فإن الأمر يحظى بمتابعة خاصة من قبل عشاق رياضة الشارع السعودي، مع تقييمات جماهِيْرية لم يتوقعها أحد.

وقال غانم القحطاني مدير القنوات الرياضية السعودية لـ “عكاظ” إن وجود فريق كبير مثل الأهلي فِيْ دوري الدرجة الأولى زاد من نسبة مشاهدة التلفزيون على عكس ما حدث من قبل.

وأوضح أن القنوات الرياضية السعودية لا تستطيع قياس أو تحديد عدد مشاهدات مباريات الأهلي، لأن البث مفتوح وليس نظام الاشتراك، مضيفا أن التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي سواء على تويتر أو سناب شات أو غيرهما يعكس أرقام خيالية.

وكشف حساب هِيْئة الإذاعة والتلفزيون، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن عدد النسخ لأهداف الجولة الأولى من الدوري “الأصفر” بلغ 2 مليون و 800 ألف نسخة، بسبب الأهلي. .