مفاجأة مدوية..أبو جبل يتراجع ويطلب التجديد للزمالك

فجر الصحفي محمد شبانة مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مستقبل اللاعب الدولي محمد أبو جبل حارس مرمى فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك بالقلعة البيضاء، ووجهته المقبلة في حال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال شبانة في تصريحات متلفزة، إن أبو جبل تعرّف على العديد من الأندية السعودية في الفترة الأخيرة، لكنهم وعلى رأسهم ناديا الوحدة والطائي رفضوا الملف.

وأكد شبانة في تصريحاته أن التعويض الاقتصادي المقدم لحارس الزمالك ضعيف وهو الحد الأدنى الذي كان سيحصل عليه مع النصر السعودي، بعد الاتفاق مع الأخير على أنه سيحصل على راتب سنوي يصل إلى مليوني دولار. . حسب الموسم

وأوضح أن أبو جبل حاول خلال الساعات الماضية الاتصال بمسؤولي الزمالك لتأكيد رغبته في التجديد والتوقيع، لكن إدارة النادي الأبيض رفضت بشكل كامل طلب اللاعب، خاصة بعد أن علمت أن النصر لن يلتزم بالعقد. . وقعت بينهما.

وتابع شبانة أن اللاعب لديه عرضين من الدوري المصري في الوقت الحالي من ناديي المستقبل وبيراميدز، لكنه حتى الآن لم يقرر مصيره بشكل قاطع.