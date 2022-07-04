مفاجأة مدوية..أسوان يعلن تعاقده مع إيفونا

أنهى نادي أسوان رسميا عقده مع الدولي الغابوني مالك إيفونا، النجم التونسي السابق للأهلي والصفاقسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع إيفونا عقودًا للانتقال إلى أسوان لمدة موسمين بصفقة انتقال مجانية بعد خروجه من أسوار النادي التونسي الصفاقسي، حيث لا يتوقع أن يتحمل النادي النوبي أي أعباء مالية.

أعلن نادي أسوان، عن تعيين ربيع ياسين، المدرب السابق لمنتخب الشباب المصري، مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ومن المقرر أن يتسلم ربيع ياسين مهامه مع نادي أسوان، ابتداء من الموسم المقبل، بعد أن قررت زهرة الجنوب العودة إلى دوري الأضواء والشهرة مرة أخرى.

نجح فريق أسوان الأول لكرة القدم، بقيادة مدربه السابق أحمد مصطفى، في التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على ديروط وقبل انتهاء المسابقات.

فازوا على ديروط بهدف واحد سجله محمد ناجي جدو، ليرفعوا رصيدهم إلى 62 نقطة في صدارة مجموعتهم.