مفاجأة مدوية..الأهلي يدرس إستضافة كأس العالم للأندية

قال المنفذ الإعلامي سيف زاهر، العضو السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن النادي الأهلي يدرس بجد لتقديم طلب لاستضافة كأس العالم للأندية هذا العام.

وقال سيف زاهر في تصريحات تلفزيونية “الأهلي يستعد لتقديم طلب لاستضافة كأس العالم للأندية، بعد لقاء محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة”.

وأضاف “هل ستحصل على الموافقة على استضافة البطولة أم لا قبل أن تتقدم الأهلي ينوي القيام بذلك قبل تقديم عرض لاستضافة البطولة “.

كشفت تقارير صحفية مغربية عن إمكانية إلغاء النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، بسبب المتطلبات التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بخصوص البلد المضيف لكأس العالم المقرر إقامته في يناير أو فبراير.

وأنه، بحسب صحيفة “المكتب” المغربية، قد تلغى النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية بعد أن طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الدولة التي ترغب في استضافتها بدفع 25 مليون دولار. مفهوم الرسوم غير القابلة للاسترداد. .

كما نص الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على أن تتحمل الدولة المضيفة للبطولة تكاليف الفرق السبعة المشاركة من حيث الإقامة والنقل والصيانة، مع توفير أربعة فنادق 5 نجوم وسبعة ملاعب تدريب، بالإضافة إلى ملعبين رئيسيين للاحتفال. .. من المباريات الرسمية. اعواد الكبريت.

وبحسب الصحيفة المغربية، لم تقدم أي دولة حتى الآن ترشيحها لاستضافة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، الأمر الذي يهدد تنفيذها.