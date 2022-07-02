مفاجأة مدوية..الأهلي يفاوض طارق حامد

فجّر الإعلامي محيب عبد الهادي مفاجأة من العيار الثقيل بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع الدولي طارق حامد نجم فريق الزمالك الكروي الأول، ليضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب محيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “بدأ الأهلي مفاوضات تشمل طارق حامد”.

كشف الصحفي خالد الغندور، أن إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، ستفرض عقوبة على طارق حامد نجم الفريق، بعد عودته المتأخرة من إسبانيا.

وقال الغندور في تصريحات متلفزة على قناة الزمالك إدارة نادي الزمالك ستفرض عقوبة شديدة على طارق حامد لاعب وسط الفريق، بعد غيابه عن الفريق لمدة شهر دون إجازة.

وأوضح “طارق حامد حدث أنه لم يعد للاتفاق مع الزمالك، بعد أن حصل على إذن بالسفر إلى إسبانيا لمدة 48 ساعة، رغم علمه بانتظاره مباراة مهمة أمام الأهلي. “

وختم “قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إحالة طارق حامد للتحقيق، مشيرا إلى أنه سيتم اقتطاع مبلغ كبير من راتبه السنوي بسبب غيابه دون إجازة لمدة شهر”.