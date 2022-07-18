مفاجأة مدوية.. النصر حاول مساعدة الهلال للهروب من “عقوبة كنو”

أطلق الخبير القانوني سعود الرمان العَنّْان لمفاجأة مدوية فِيْ قضية النصر ضد اللاعب محمد كانو ونادي الهلال، خاصة فِيْما يتعلق بمقال “إدخال إجراءات مؤقتة”.

لا تزال قضية محمد كانو تثير الجدل فِيْ الشارع السعودي، رغم أن غرفة تسوية المنازعات أصدرت قراراتها فِيْ هذا الصدد “بحرمان الهلال من منع تسجيل لاعبين جدد صيف 2022 وشتاء 2023، وإيقاف لاعب لمدة 4 أشهر، والحصول على النصر مقابل 27 مليون ريال “. العربية “.

وسادت حالة جدل كبيرة، بسبب قيام مركز التحكيم الرياضي بتعديل مواد اللائحة، فِيْ سياق أن إدارة نادي الهلال تقدمت بطلب لتدابير مؤقتة، من أجل تسجيل الاتفاقات خلال الفترة. الانتقالات الصيفِيْة لعام 2022. موسم.

تقدمت إدارة النصر بشكوى رسمية إلَّى صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفِيْصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ضد المركز السعودي للتحكيم الرياضي، تطلب “تحقيق عاجل” بشأن تعديل مركز التحكيم. القوانين

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وبالفعل استغلت إدارة الهلال تعديل اللوائح، وطلبت إدارة فهد بن نافل من مركز التحكيم الرياضي رفع تعليق فترتي التسجيل مؤقتًا، بناءً على توفِيْر إجراءات مؤقتة بحيث يمكن تسجيل اللاعبين خلال فترة الصيف، حتى صدور الحكَمْ فِيْ قضية توقيعه مع لاعبه محمد كنو.

كتب الخبير القانوني سعود الرمان، عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر “تويتر” للسجل إدارة نادي النصر بعد أيام من إعلان الهلال تجديد عقد محمد كانو، وعبر شروط اللاعب. ولجنة الاحتراف، أعطت الهلال فرصة التراجع عَنّْ قرار التجديد لإثبات حسن النية “.

وعلق الرمان على تعديل اللائحة وقال “إيضاح بعد الاطلاع على عدة نسخ من النظام الداخلي لمركز التحكيم الرياضي، تم بالفعل إضافة نص للمادة 29 دون إشعار مسبق.