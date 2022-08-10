مفاجأة مدوية.. عمرو السولية يطلب الرحيل عن الأهلي

أعطت التقارير الصحفية، اليوم الأربعاء، مفاجأة عالية المستوى بشأن مستقبل عمرو السولية لاعب وسط ريد كاسل، خلال الموسم المقبل.

وبحسب وسائل الإعلام، طالبت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح بالتنسيق مع محمود الخطيب رئيس النادي، بنقل ملف رحيل عمرو الصليعة إلى نهاية الموسم. . إلى إحدى البطولات الخليجية على سبيل الإعارة للمدرب البرتغالي Soarish، لبث الأمر.

وأوضح “السولية، بتجديد عقده، حصل على وعد من الإدارة الحمراء، بإمكانية الخروج على سبيل الإعارة لأي ناد في الخليج لتأمين مستقبله والحصول على عائد اقتصادي قبل إعلان اعتزاله في الممرات. القلعة الحمراء. “.

وتابع “سوارش طلب إعطائه فترة لدراسة الأمر، ومن المتوقع أن يقرر المدرب بالتنسيق مع إدارة الكرة موقفه من انتقال الصليعة نهاية هذا الموسم”. .

وختم “الصراع بين الصليعة وسواريش في بداية مهمتهما الفنية، قبل إصابة اللاعب، شهد حالة توتر وانجذاب لأسلوب وطريقة اللعب التي طبقها الصلي في المباريات. “

عمرو الصليعة يغيب عن صفوف الأهلي حتى نهاية الموسم الحالي بسبب إصابة في الركبة.