مفاجأة مدوية..مدرب روما يقترب من قيادة منتخب مصر

فجرت تقارير صحفية مفاجأة كبيرة حول دخول الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، في مفاوضات مكثفة مع الإيطالي دي فرانشيسكو، المدرب السابق لروما الإيطالي، لتولي مهمة تدريب الفريق المصري الأول. .

وأكدت تقارير صحفية أن المدرب الإيطالي حدد راتبه السنوي 2.5 مليون يورو، مشيرة إلى أن مسؤولي اتحاد الكرة يحاولون تخفيض المبلغ إلى 1.8 مليون يورو، وجباليا ينتظر جواب المدرب.

وأشار لي إلى أن مدرب روما السابق اقتنع من قبل أعضاء المجلس، بسبب نتائجه الجيدة في الدوري الإيطالي، بالإضافة إلى عمره الذي يبلغ 52 عامًا.

وكان اتحاد الكرة قد طرد إيهاب جلال من إدارة المنتخب المصري، بعد أن تمكن من إدارة الفراعنة في مباراتين تصفيات لكأس الأمم الأفريقية، حيث فازوا على غينيا بهدف نظيف، وخسروا أمام إثيوبيا بهدفين نظيفين. بينما خسر أيضا أمام كوريا الجنوبية في مباراة ودية بأربعة أهداف لواحد.

وأكدت تقارير أن اتحاد الكرة بحث مع خالد الدردلي نائب رئيس نادي الجبالية المسؤول عن الشؤون المالية، بشأن راتب مدرب منتخب مصر الجديد.

وأشار إلى أن خزينة اتحاد الكرة لا تدعم أكثر من 150 ألف دولار كحد أقصى للراتب الشهري للمدرب الجديد للمنتخب المصري.