مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يطلب فسخ تعاقده

كشفت معلومات صحفِيْة، فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أن أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي طلب مغادرة الفريق قبل أيام من إغلاق السوق الصيفِيْ.

وسقط الأهلي فِيْ فخ التعادل مع نظيره قيصومة فِيْ بداية مشواره فِيْ الدوري “الأصفر” للصف الأول، وسط انتقادات شديدة من جماهِيْر الفريق.

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أكدت صحيفة الميدان الرياضي، أن الدولي التونسي يوسف العبدلي تقدم بطلب لمجلس إدارة النادي برئاسة ماجد النفِيْعي، لإنهاء تعاقده مع الأهلي بالاتفاق المتبادل.

وتعاقد الأهلي مع المهاجم يوسف العبدلي من اتحاد المنستير التونسي بعقد يمتد حتى صيف 2024 مع خيار تمديده لموسم آخر.

وكلفت الصفقة الأهلي 600 ألف دولار، أي ما يقارب 2.25 مليون ريال سعودي، فِيْما ظهر اسم يوسف العبدلي من قبل على طاولة مختلف الأندية المغربية، مثل الرجاء والدفاع الجديدي.

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