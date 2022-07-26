مفاجأة مدوية.. “هل كان النصر يعلم بانتقال حمد الله إلَّى الاتحاد”

كشف الإعلامي الرياضي طلال الرشيد عَنّْ مفاجأة مدوية بشأن أزمة شكوى نادي النصر ضد المغربي عبد الرزاق حمدالله ونادي الاتحاد المعروف إعلاميًا بـ “مشكلة التسجيلات”.

قدم نادي النصر شكوى رسمية إلَّى الاتحاد السعودي لكرة القدم “فِيْفا”، ضد نادي الاتحاد والمغربي عبد الرزاق حمدالله، مع إحالة التسجيلات الصوتية إلَّى لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تفِيْد بوجود مفاوضات سرية. بين المدير التنفِيْذي للاتحاد حميد البلعاوي وحمد الله أثناء وجوده فِيْ فترة الحماية من عقده مع شركة فِيْكتوري.

اقرأ أيضا أقوى تلميح فِيْ التاريخ .. اتفاق بين نصر واتحاد فِيْ قضية الحمدالله

وذكر طلال الرشيد، فِيْ فتحة صوتية، أن النقابة لم تتفاوض مع حمدالله دون علم إدارة النصر، مشيرا إلَّى أن قيادة النقابة محترمة ومهنية.

وأضاف أن إدارة الاتحاد لم تدخل فِيْ مفاوضات مع حمدالله إلا بعد ورود أنباء عَنّْ اقتراب اللاعب المغربي من الرحيل عَنّْ النصر.

الجدير بالذكر أن إدارة نادي الاتحاد أعدت مذكرة لتقديمها للجنة المهنية، لكشف التفاهمات التي تمت مع النصر بشأن انتقال عبد الرزاق حمدالله وكافة التفاصيل الدقيقة. المتعلقة بهذه الاتفاقيات الثنائية بين الناديين (انظر التفاصيل).

وجاءت مذكرة النقابة استجابة لطلب اللجنة المهنية للمدير التنفِيْذي حامد البلعاوي ومدير النقابة مشعل السعيد بالرد على كل ما وجه إليهما فِيْ جلسة تقصي الحقائق يوم الخميس الماضي بشأن قضية الحمد الله. ، حيث زعموا عدم وجود اختصاص قضائي.

أنظر أيضا..

معركة الانتصار والوحدة .. مفاجأة قوية ورحيل تنقذ الحمدالله

يكشفون عَنّْ هُوية “الشخصية الغامضة” التي ستغير مصير سبب النصر والحمد لله.

الاتحاد ينقذ “رقبة البلوي” فِيْ قضية الحمد الله .. بهذا التصرف الغريب!