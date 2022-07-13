مفاجأة مرتضى منصور لجماهير الزمالك

كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن المفاجأة التي وعد بها جماهير الفريق الأبيض، بعد مباراة المقاولون العرب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو على قناته على يوتيوب “البلاغ الذي رفعه محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي ضد الزمالك، محفوظ بسبب قضية نادي القرن، والأبيض هو نادي القرن الحقيقي. “

وتابع “رئيس الأهلي وجه إنذارا بإزالة راية نادي القرن، وعوض طالي 50 مليون جنيه لصالح الأحمر، لكن القضية تم حفظها والزمالك يستحق”.

وتابع “علاء صادق يعمل مع النادي الأهلي، وما يقوله ينشر في صفحات الأحمر، وهذا خيانة وهروب”.

وأضاف “إبراهيم فايق ووليد صلاح الدين يدافعان عن الدولة قائلين إنها لا تكمل الزمالك، لذلك هناك دولة فعلت ما فعلته بأي ناد في مصر مثل الزمالك”.

وتابع “الزمالك جاهل وحل مجلس إدارته وسقط رئيسه في الانتخابات، والدولة” تقسم “حدودًا أخرى، حكامًا على أساس المزاج، وهاربون على الحالة المزاجية والنتائج”.

وتابع “النادي الأهلي ليس لديه أي مخالفات إطلاقا ليحاسبه عندي التقرير لكن لا أحد يجرؤ على معالجته”.

وأضاف “أخبرت الخطيب رئيس الأهلي أن هديتي لك هي محمود كهربا، بعد أن اعتدى على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وعلى الحرس الأحمر محمد الشناوي.

وتابع “القرض الأول للكهرباء كان عام 2016 بمبلغ 1.2 مليون دولار، والثاني موسم 2017 بمبلغ 2.3 مليون دولار.

وختم “أحمد شوبرت وبقية وسائل الإعلام” اللعينة “رددوا الأكاذيب عن الزمالك وقالوا إن عقد الكهرباء مزور، مشيرًا إلى أن هذه نهاية طبيعية للاعب بعد هروبه الجميع يهرب منه، حتى الأهلي الذي هربها.