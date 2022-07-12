مفاجأة.. مساعد “فيتوريا” في منتخب مصر عمل مع مدرب الأهلي السابق

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، تعاقده الرسمي مع البرتغالي روي فيتوريا لتدريب المنتخب المصري، خلفًا لإيهاب جلال، الذي ترك تدريب فريق الفراعنة مؤخرًا.

وقع فيتوريا صباح الثلاثاء رسميا عقود تدريب المنتخب المصري حتى 2026.

وكشفت التقارير الصحفية أن فريق فيتوريا سيضم 4 مساعدين أجانب هم أرنالدو تيكسيرا (المدرب العام)، سيرجيو بوتيلو (مساعد المدرب)، لويس ستيفيز (مدرب حراس المرمى) ووالتر دياس (محلل ومخطط أداء). ).

تتمتع هذه الرباعية بثقة فيتوريا، الذي يرافقهم دائمًا في خبراتهم التكوينية، حيث سبق لهم العمل معه في فيتوريا غيماريش، بنفيكا، النصر السعودي وسبارتاك موسكو.

عمل لويس ستيفيس، مدرب حراس المرمى للمنتخب المصري، البالغ من العمر 46 عامًا، سابقًا في الجهاز الفني المساعد لمدرب الأهلي السابق توني أوليفيرا خلال موسم 2010-2011، حيث تولى تدريب الاتحاد السعودي في جدة.

وتابع مع الاتحاد السعودي في جدة بعد رحيل أوليفيرا وعمل مع المدرب البلجيكي دميتري دافيدوفيتش.

كما عمل مدربًا لحراس المرمى للفريق الإسباني تحت 17 عامًا.

أثناء العمل مع فيلق فيتوريا المساعد في أندية فيتوريا غيماريش وبنفيكا والنصر سبارتاك في موسكو.

سيبدأ الجهاز الفني الجديد للمنتخب المصري مهمته رسميًا خلال الفترة المقبلة، حيث ستكون مباراة مالاوي في الدور الثالث من تصفيات بطولة أمم إفريقيا أول مباراة رسمية لهم مع الفراعنة.