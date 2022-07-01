كشفت تقارير صحفِيْة، صباح الجمعة، مفاجأة مدوية للجماهِيْر السعودية، بعد الرحيل الرسمي للحارس الجزائري الرايس مبولحي من نادي الاتفاق.

أعلن نادي الاتفاق أمس الخميس، رحيل الحارس الجزائري الريس مبولحي، خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة الجارية.

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وبعد ساعات من إعلان الاتفاق، أشارت صحيفة “الوطن” المصرية، على رحيل مبولحي، إلَّى اقتراب الحارس المصري الدولي محمد أبو جبل من التوقيع مع فارس الدهنة.

وبحسب الصحيفة المصرية، كشف مصدر مسؤول من نادي الاتفاق السعودي، أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون اقترح تعيين محمد أبو جبل كحارس مرمى دولي، وأحد أهم حراس الرماية فِيْ إفريقيا.

وكان أبو جبل أحد الخيارات فِيْ جدول النصر لدعم مركز الحارس فِيْ العالم خلال فترة الانتقالات الصيفِيْة، لكن الجماهِيْر انتقدت الإدارة، مطالبين بالتراجع عَنّْ التوقيع مع الحارس المصري بسبب هبوطه إلَّى الدرجة الثانية. البطولة الافريقية.

تراجعت إدارة نصرة، برئاسة موصلي المعمر، عَنّْ إتمام الصفقة ووجهت البوصلة نحو الحارس الكولومبي الدولي أوسبينا، الذي أصبح ركنًا للعالم بعد التعاقد مع المدرب الفرنسي رودي جارسيا.