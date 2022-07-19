مفاجأة.. نتيجة استئناف الهلال على قضية كنو والنصر

فاجأ الناقد الرياضي صالح الطريقي جماهِيْر الهلال بالرد المتوقع بعد الاستئناف فِيْ قضية اللاعب محمد كانو ضد نادي النصر.

لا تزال قضية محمد كانو تثير الجدل فِيْ الشارع السعودي، رغم أن غرفة تسوية المنازعات أصدرت قراراتها فِيْ هذا الصدد “بحرمان الهلال من منع تسجيل لاعبين جدد صيف 2022 وشتاء 2023، وإيقاف لاعب لمدة 4 أشهر، والحصول على النصر مقابل 27 مليون ريال “. العربية “.

وسادت حالة جدل كبيرة، بسبب قيام مركز التحكيم الرياضي بتعديل مواد اللائحة، فِيْ سياق تقديم إدارة نادي الهلال طلب إجراءات مؤقتة، من أجل تسجيل الاتفاقات خلال الفترة. عدد الصفقات الصيفِيْة لعام 2022. موسم 2022.

تقدمت إدارة النصر بشكوى رسمية إلَّى صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفِيْصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ضد المركز السعودي للتحكيم الرياضي، تطلب “تحقيق عاجل” بشأن تعديل مركز التحكيم. القوانين

وقال صالح الطريقي فِيْ تصريحات متلفزة ببرنامج “سبورتس هارفست” الذي تبثه قناة “24 سبورتس” “الأمور التي تحدث فِيْ العتمة، لا ندري مزاياها”.

وأوضح الناقد الرياضي الاختلاف بين الحكَمْ والمحامي، فالأول قاض، وبالتالي لن يدافع عَنّْ حق النادي، لكن الإدارة تختار حكَمْاً محدداً لأنها تعرف توجهاته من تاريخه فِيْ القضايا، بينما المحامي هُو الذي يدافع عَنّْ النادي.

وتوقع صالح الطريقي الرد المتوقع بعد رفع الهلال قضية محمد كانو ضد نادي النصر وهُو ما لن يقبل به وسيكون القرار تحذيرا صارما للاعبين بعدم التوقيع مع ناديين.