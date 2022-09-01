مفاجأة.. نجم الاتحاد يقترب من الدوري الإسباني من بوابة هذا النادي

كشفت تقارير صحفِيْة، اليوم الخميس، عَنّْ آخر المستجدات داخل الفريق الكروي الأول لنادي الاتحاد.

بدأ الاتحاد الموسم الرياضي الحالي 2022-2023 بفوزه 3-0 على العدالة فِيْ الجولة الأولى من مسابقة الدوري السعودي روشان.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الاتفاق، السبت المقبل، فِيْ الجولة الثانية من دوري روشان السعودي.

تابع أهم البطولات والمباريات عبر السعودية الرياضية

موت نجم جديد

أكد المنفذ الإعلامي وليد عمر، أن عمر الجدعاني لاعب نادي الاتحاد قدم عرضين لترك رتبة العميد، خلال السوق الصيفِيْ الحالي، على سبيل الإعارة لموسم واحد على سبيل الإعارة.

وأوضح أن انتقال ناديي الفِيْصلي الذي يلعب بالدرجة الأولى بالدوري “الأصفر”، وخيتافِيْ من إسبانيا “الاحتياطي”، حيث يخطط اللاعب لتقرير مصيره بعد مباراة الاتحاد القادمة و. صفقة.

اقرأ أيضا …

جارسيا فِيْ مأزق. تأكد غياب رباعي النصر فِيْ دوري روشن