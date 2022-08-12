مفاجأة| نجم الهلال يعرض نفسه على النصر.. وآل معمر “لا تصلح لنا”

وفِيْ مفاجأة تاريخية، ظهر أحد نجوم كرة القدم “الحاليين” لفريق الهلال الأول أمام إدارة النصر فِيْ وقت سابق.

المنافسة بين الهلال والنصر، والتي بدأت فِيْ السابق، لكنها وصلت إلَّى أعلى درجاتها، فِيْ السنوات الثلاث الماضية، داخل وخارج المستطيل الأخضر.

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وآخر الأزمات التي اندلعت بين عملاقين الرياضة، تلك المتعلقة بالنجم العالمي محمد كنو، الذي تجدد مع الزعيم، بعد أن وقع عقودًا للانتقال إلَّى قلعة العلم.

* المالكي يعرض نفسه للنصر

كشف الإعلامي الرياضي مبارك الشهري، أن عبد الإله المالكي اتصل بإحدى الشخصيات المقربة من إدارة النصر، قبل دخوله المدة الحرة لعقده مع الاتحاد بـ “شهر”، طلب خلالها للانضمام إلَّى صفوف فريق كرة القدم الأول.

وأوضح الشهري فِيْ تصريحات متلفزة أن هذا الشخص أثار الأمر مع إدارة النصر التي استفسرت عَنّْ عقد المالكي مع الاتحاد. كان يعلم أنه لم يدخل فترة الفراغ بعد.

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وأضاف الصحفِيْ الرياضي “فِيْ ذلك الوقت، رفضت إدارة النصر الحديث مع المالكي احتراماً لمعَنّْويات قلعة العالم”.

وأشار الإعلامي الرياضي إلَّى أن عبد الإله المالكي قدم نفسه للنصر مرة أخرى، بعد دخوله الفترة الحرة مع الاتحاد، لكن مجلس إدارة مصالي المعمر قال له “شكرا لك، أنت لست فِيْ مكان للعب معَنّْا، والله يوفقك فِيْ سباقك القادم.

وأكد مبارك الشهري أن المالكي اتفق مع نادي الهلال الذي عينه رسميا فِيْ يناير 2022 بعد رفض النصر له.