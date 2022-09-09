مفاجأة نونو سانتو.. حمد الله يقود هجوم الاتحاد أمام الرائد

أعلن البرتغالي نونو سانتو، مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم الأول، عَنّْ تشكيل الفريق الذي سيواجه الرائد ظهر اليوم “الجمعة”.

وتقام مباراة الرائد والاتحاد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، فِيْ المباراة بين الفريقين، ضمن الجولة الثالثة من “موسم 2022-2023” من دوري روشان السعودي. .

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تم تشكيل الاتحاد على النحو التالي

حارس المرمى مارسيلو جروهِيْ.

خطوط الدفاع أحمد الشراحيلي، أحمد حجازي، عمر هُوساوي.

خط الوسط حمدان الشمراني، ايجور كورنادو، طارق حامد، عبد الرحمن العبود.

المهاجمون رومارينهُو، عبد الرزاق حمدالله، هِيْلدر كوستا.

وتضم قائمة المناوبين “عبدالله الجدعاني، زكريا هُوساوي، سلطان السليلي، احمد بامسعود، نور الدين البحر، هارون كَمْارا، مروان الصحافِيْ، عوض الناشري، مدالله العليان”.

وشهد تشكيل الاتحاد مشاركة عبدالرزاق حمدالله لأول مرة فِيْ الموسم الجديد من مسابقة دوري روشان السعودي، عقب قرار المركز السعودي للتحكيم الرياضي تعليق قرار لجنة المحترفِيْن بوقف اللاعب عَنّْ مباراة واحدة. فترة 4 أشهر، فِيْ إطار التنديد بالنصر، فِيْ الحالة المعروفة إعلاميا بـ “تسجيلات حمد”. الله.”

الاتحاد والرائد فِيْ دوري روشان السعودي

ويحتل الاتحاد المركز السادس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 4 نقاط من مباراتين فِيْما يحتل الرائد المركز الثامن برصيد 3 نقاط.

بدأ الاتحاد مشواره فِيْ دوري روشان السعودي “2022-2023″، بفوزه على العدالة بثلاثة أهداف دون عودة، ثم تعادل سلبًا مع الاتفاق، فِيْ أول يومين من المسابقة.

أما الرائد فقد خسر فِيْ المباراة الافتتاحية أمام أبها بهدفِيْن لواحد، ثم تغلب على الوحدة بهدف نظيف فِيْ مباراة الدور الثاني.

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