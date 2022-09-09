مفاجأة.. نونو سانتو يفاضل بين حمد الله وهنريكي

كشفت تقارير صحفِيْة فِيْ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، آخر التطورات داخل فريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد، بخصوص أزمة تعليق عقوبة مهاجم الفريق عبد الرزاق حمدالله.

وكانت لجنة المحترفِيْن السعودية قد عاقبت حمدالله، بإيقاف المهاجم المغربي لمدة “4 أشهر”، فِيْ إطار مفاوضات مع الاتحاد، خلال الفترة المحمية من عقده، مع فريق النادي الأول لكرة القدم، نصر.

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تلقى نادي الاتحاد برئاسة أنمار الهِيْلي، الأربعاء، رسالة رسمية من المركز السعودي للتحكيم الرياضي، تفِيْد بأن العقوبة الصادرة عَنّْ لجنة المحترفِيْن بالاتحاد السعودي لكرة القدم بحق اللاعب عبد الرزاق حمدالله، تم إيقافه، لذلك يحق للاعب المشاركة مع الفريق من المباراة القادمة.

وأكدت صحيفة الرياضية أن المدرب البرتغالي نونو سانتو يختار بين برونو هنريكي وعبد الرزاق حمدالله.

يحل الاتحاد ضيفًا على علي الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، الساعة 900 مساء غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي.

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